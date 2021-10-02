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مدته 13 يومًا.. “الحصيني” يكشف تفاصيل وموعد دخول نجم “طالع الصرفة”

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مدته 13 يومًا.. “الحصيني” يكشف تفاصيل وموعد دخول نجم “طالع الصرفة”

مدته 13 يومًا.. “الحصيني” يكشف تفاصيل وموعد دخول نجم “طالع الصرفة”
نجم “طالع الصرفة”
http://almnatiq.net/?p=1039767
محررو المناطق:

كشف عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة الحالات المطرية بالمملكة والباحث في المناخ، تفاصيل وموعد دخول نجم “طالع الصرفة”، والذي يأتي بعده مباشرة موسم”الوسم”.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنَّ غدًا الأحد يوافق دخول النجم الرابع من نجوم سهيل، وهو آخر نجومه، والمسمى بـ”طالع الصرفة”، مضيفًا يبلغ عدد أيامه 13 يومًا، ويأتي بعده مباشرة موسم “الوسم” الذي يعتبر أفضل وقت لسقوط الأمطار.

وعن سبب تسميته بـ”الصرافة” أوضح الحصيني سمي بـ”الصرفة” لانصراف الحر عند طلوعه، حيث تختفي فيه السُّحب القادمة من جهة الشرق إلى الغرب تدريجيًّا‏، ويميل الجو فيه إلى الاعتدال أطراف النهار، مع بقاء الجو حارًّا نسبيًّا وسط النهار، وتزداد برودة الليل، خاصة إذا تقدمت موجة برد مبكرة.

وأشار إلى أنّه يستمر فيه غرس النخيل والأشجار، ويكثر الرمان، ويُحصد الأرز، ويُزرع فيه البرسيم، والبقول، والخضار الشتوي‏. كذلك فيه هجرة طيور البط (الغرانيق) إذ تقول العرب: “إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة، وجفر كل ذي نطفة، وامتاز عن الماء زلفة”.

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