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استشاري: كثرة تناول البطاطس المقلية يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي (فيديو)

استشاري: كثرة تناول البطاطس المقلية يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1039769
محررو المناطق

قال استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان، إن زيادة تناول “البروستد” والبطاطس المقلية من المطاعم يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

 

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المملكة ليست من الدول التي يوجد بها نسب سرطانات كبيرة، لكن يبقى سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان الموجودة بالمملكة.

 

ونوه إلى أنه يجب الابتعاد عن تناول البطاطس المقلية والأطعمة التي يوجد بها نسب دهون عالية.

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