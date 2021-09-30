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أمانة الشرقية: تنفيذ أكثر من 2500 جولة رقابية وتحرير 110 مخالفة خلال يومين (صور)

أمانة الشرقية: تنفيذ أكثر من 2500 جولة رقابية وتحرير 110 مخالفة خلال يومين (صور)
http://almnatiq.net/?p=1039776

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمالها الرقابية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث بلغت الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانة 2534 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 110 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، وإغلاق ثلاث منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.
ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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