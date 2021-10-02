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‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تحصل على الرخصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تحصل على الرخصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=1039779

حصلت جامعة الجوف على الرخصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بعد تحقيقها لمعايير وضوابط المركز الذي يقوم بتنظيم أعمال التعليم والتدريب الإلكتروني وإصدار التراخيص المتعلقة، بهدف ضبط جودة التعليم الإلكتروني.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع ،أن الجامعة ماضية في تطبيق الضوابط والمعايير المنظمة لجميع أعمال الجامعة ،لضبط وتنظيم لمخرجات العملية التعليمة بالجودة المطلوبة ، مبينًا أن حصول الجامعة على الرخصة الوطنية للتعليم الإلكتروني يأتي ضمن مستهدفات الجامعة لتقديم تعليم إلكتروني متقدم وبجودة عالية لما احتلته المملكة من مكانة رائدة عالمياً في توظيف التعليم الإلكتروني أثناء جائحة كورونا ، لما تمتلك من متانة في البنية التحتية والتي ساهمت في استمرار التعليم أثناء الجائحة، وذلك نظير الدعم الكبير الذي يحظىبه قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

كما ثمن الدعم والاهتمام الذي يوليه سمو أمير منطقة الجوف للجامعة ومعالي وزير التعليم، والذي أسهم بحصول الجامعة على العديد من المنجزات التي سينعكس أثرها على الجامعة والمجتمع.

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