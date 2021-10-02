بالتعاون مع جهات حكومية.. مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن ينفذ فرضية حريق وهمي (صور)

نفذ مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن بإشراف ومتابعة إدارة الطوارئ والأزمات والأمن والسلامة بصحة حفر الباطن، بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية وشركة الكهرباء والأمانة، خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق.

حيث تم إخلاء 7 حالات؛ لقياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الطوارئ في المستشفى وتكامل التنسيق فيما بينها وتطبيق أعلى معايير السلامة العامة والتعامل مع الحالات الطارئة ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وتقييم قدرات الاستجابة لاختبار جاهزية المنشأة عند التعرض لحوادث مماثلة وتدريب الموظفين على عملية الإخلاء والتوعية بالتصرف الصحيح عند وقوع الحوادث في الوقت المناسب .