الصحة تكشف نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا بمختلف المناطق

محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة، عن نسب المُحصنين بجرعتين من لقاح “كورونا” في مناطق المملكة.

وتصدرت منطقة الباحة نسبة المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا بواقع 68.5 %، تليها منطقة الرياض بـ68 %، ثم المنطقة الشرقية بـ66.7%، ومنطقة مكة المكرمة بـ59.8 %، ثم منطقة عسير بـ57.8%.

وجاءت منطقة القصيم سادساً بـ57.4%، تلتها منطقة تبوك 55.6%، وجازان بـ55.7%، ثم منطقة حائل بـ53.2%، ومنطقة الحدود الشمالية بـ52.6، ثم المدينة المنورة بواقع 52.1 %.

وحلت منطقة الجوف في المرتبة الثانية عشرة بواقع 51.2% ، وأخيراً منطقة نجران بـ51.2 %.