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الصحة تكشف نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا بمختلف المناطق

الصحة تكشف نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا بمختلف المناطق
http://almnatiq.net/?p=1039800
محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة، عن نسب المُحصنين بجرعتين من لقاح “كورونا” في مناطق المملكة.

 

وتصدرت منطقة الباحة نسبة المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا بواقع 68.5 %، تليها منطقة الرياض بـ68 %، ثم المنطقة الشرقية بـ66.7%، ومنطقة مكة المكرمة بـ59.8 %، ثم منطقة عسير بـ57.8%.

 

وجاءت منطقة القصيم سادساً بـ57.4%، تلتها منطقة تبوك 55.6%، وجازان بـ55.7%، ثم منطقة حائل بـ53.2%، ومنطقة الحدود الشمالية بـ52.6، ثم المدينة المنورة بواقع 52.1 %.

 

وحلت منطقة الجوف في المرتبة الثانية عشرة بواقع 51.2% ، وأخيراً منطقة نجران بـ51.2 %.

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