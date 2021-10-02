لماذا سمي إعصار شاهين بهذا الاسم؟.. المنظمة العالمية للأرصاد تُوضح

حذرت سلطنة عمان من إعصار محتمل قد يضرب سواحل البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المحتمل تعمق العاصفة المدارية “شاهين”، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.كما نبهت إلى استمرار تحرك العاصفة باتجاه سواحل السلطنة، وربما يصاحبه تأثيرات على السواحل الخليجية، وفي هذا الإطار يبحث الكثيرمن مواطني دول الخليج عن لماذا سمي إعصار شاهين بهذا الاسم؟وكشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن كيفية تسمية الأعاصير ومنها إعصار شاهين، حيث تحتفظ المنظمة (WMO) بقوائم أسماء متعاقبة ملائمة لكل حوض من أحواض الأعاصير المدارية. ومتى كان إعصار فتاكاً أو مكلِّفاً بوجه خاص، حُذف اسمه واستُبدل باسم آخر.وأضافت المنظمة العالمية عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ الأعاصير المدارية أن تدوم أسبوعًا أو أكثر، فيمكن أن يتزامن أكثر من إعصار، لذلك ويمنح المتنبئون بالطقس اسمًا لكل عاصفة مدارية تجنبًا لأي لبس.

وكل عام، تتلقى الأعاصير المدارية أسماء مرتبة أبجديًا، وتُستخدم أسماء نساء ورجال بالتناوب، وتقترح المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجي التابعة لأعضاء المنظمة في منطقة محددة قائمة الأسماء، وتوافق عليها الهيئات الإقليمية المعنية بالأعاصير المدارية إبّان دورتها السنوية أو نصف السنوية. وبدأت دول غرب شمال المحيط الهادئ في استخدام نظام جديد لتسمية الأعاصير المدارية في عام 2000.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن ممارسة تسمية الأعاصير المدارية بدأت قبل سنوات عديدة للمساعدة في التعرف السريع على العواصف في رسائل التحذير على افتراض أن تذكُّر الأسماء أسهل بكثير مقارنةً بالأرقام والمصطلحات الفنية.

ويرى الكثيرون أن تسمية العواصف يسهل الإبلاغ عن الأعاصير المدارية في وسائل الإعلام، ويرفع مستوى الاهتمام بالتحذيرات، ويعزز تأهب المجتمعات المحلية.

وأكَّدت المنظمة أن استخدام الأسماء القصيرة والمميزة في الرسائل الشفهية والمكتوبة أسرع ويقلل من احتمالات الخطأ مقارنةً بأساليب التعريف المعقدة القائمة على خطوط الطول والعرض.