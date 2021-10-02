استشارية أورام: الكثير من حالات سرطان الثدي لا تحتاج علاجًا كيميائيًّا

المناطق - الرياض:

أكّدت استشارية الأورام الدكتورة أم الخير أبو الخير، أنّ الكثير من حالات سرطان الثدي لا تحتاج إلى علاج كيميائي.

وقالت خلال مقابلة مع شاشة “الإخبارية”، اليوم السبت، إنّ علاج سرطان الثدي يعتمد على نوع الورم، لافتًة إلى أنّ هذا المرض تندرج خلفه عدة أنواع للأورام، وبالتالي يعتمد العلاج على نوع الورم نفسه.

وأضافت أنّ هناك فحوصات متطورة تمكّن الطبيب تحديد المصابة التي لا تحتاج العلاج الكيمائي، موضحًة أنه حتى إذا استلزم الأمر تدخلًا كيميائيًّا فهناك تطور كبير في العلاج سواء الأدوية المناعية أو الأدوية الموجهة.

وأوضحت أنه يمكن دمج النوعين من بعضهما البعض، وهو ما يُمكّن من ظهور نتائج أفضل، لكنّها أشارت إلى أنّ هذا الأمر يكون لفئات معينة، ما يعني أن العلاج الذي تحصل عليه مريضة سرطان ثدي لا يُشترط أن يكون مريضة أخرى ستحصل عليه.