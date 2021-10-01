احدث الأخبار

تحرش وسلب وسرقة تحت تهديد السلاح.. القبض على 44 شخص في قضايا مختلفة
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي مدير سجون المنطقة في وفاة شقيقه
أبرز المواد
 عُمان تطالب سكان المناطق الواقعة بمسار الإعصار شاهين بإخلاء منازلهم
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تعلن عدم إغلاق أي مسجد منذ 5 أيام.. وتشيد بالتزام المصلين
أبرز المواد
 تضرر بعض المنازل والمحال نتيجة اعتراض مسيرة حوثية بجازان (فيديو)
أبرز المواد
 استشارية أورام: الكثير من حالات سرطان الثدي لا تحتاج علاجًا كيميائيًّا
أبرز المواد
 كيف تتأثر المملكة بالإعصار شاهين؟.. محلل بمركز الأرصاد يُجيب
أبرز المواد
 فريق طبي ينجح في عزل جسيمات فيروس كورونا من المرضى (فيديو)
أبرز المواد
 مدته 13 يومًا.. “الحصيني” يكشف تفاصيل وموعد دخول نجم “طالع الصرفة”
أبرز المواد
 لماذا سمي إعصار شاهين بهذا الاسم؟.. المنظمة العالمية للأرصاد تُوضح
أبرز المواد
 الصحة تكشف نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا بمختلف المناطق
محليات
تحرش وسلب وسرقة تحت تهديد السلاح.. القبض على 44 شخص في قضايا مختلفة

تحرش وسلب وسرقة تحت تهديد السلاح.. القبض على 44 شخص في قضايا مختلفة

أبرز المواد
أمير الجوف يعزي مدير سجون المنطقة في وفاة شقيقه

أمير الجوف يعزي مدير سجون المنطقة في وفاة شقيقه

أبرز المواد
عُمان تطالب سكان المناطق الواقعة بمسار الإعصار شاهين بإخلاء منازلهم

عُمان تطالب سكان المناطق الواقعة بمسار الإعصار شاهين بإخلاء منازلهم

أبرز المواد
التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أبرز المواد

تحرش وسلب وسرقة تحت تهديد السلاح.. القبض على 44 شخص في قضايا مختلفة

تحرش وسلب وسرقة تحت تهديد السلاح.. القبض على 44 شخص في قضايا مختلفة
http://almnatiq.net/?p=1039814
المناطق - الرياض:

نشر حساب الأمن العام، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يوثّق جهود رجال الأمن في الأيام الماضية، بمختلف مناطق المملكة، لفرض الأمن ومكافحة الجريمة.

وتحت عنوان “في قبضة رجال الأمن”، استعرض الفيديو النجاحات الأمنية والتي شملت القبض على خمسة مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العام، ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكب جريمة تحرش في أحد الأماكن العامة، وثلاثة مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة.

كما تضمنت الجهود الأمنية، القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية تعدوا على أحد المارة والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات، بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، ومواطن ارتكب ثماني جرائم احتيال تمثّلت في إعلانات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال.

وأنجزت الجهود أيضًا، القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا 15 حادثة جنائية تمثّلت في اقتحام المستودعات ومقر شركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات، ومواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية التركية ومقيم من الجنسية الفلسطينية انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا سكن العمالة وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض.

ونجحت الشرطة أيضًا، في القبض على مواطنين أتلفا مركبة مواطن أمام منزله بسكب مادة قابلة للاشتعال عليها وإحراقها، وخمسة مواطنين وخمسة مقيمين من الجنسية اليمنية وأربعة مقيمين من الجنسية الأردنية وثلاثة مقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية السودانية ارتبطوا بشخص من الجنسية الأردنية خارج المملكة، ونفّذوا 101 حادثة سرقة بأجزاء المركبات المتعطلة والتالفة وفرز ما تتم سرقته ليتم بعد ذلك تصديرها للخارج بطرق متعددة.

روابط ذات صلة

“الداخلية”: منع دخول غير المحصنين الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية

“الداخلية”: منع دخول غير المحصنين الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية
“الداخلية”: الفئات المستثناة من تلقي لقاح كورونا لا يطبق عليها قرار التحصين بجرعتين 

“الداخلية”: الفئات المستثناة من تلقي لقاح كورونا لا يطبق عليها قرار التحصين بجرعتين 
وزارة الداخلية: التحصين بجرعتين شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر

وزارة الداخلية: التحصين بجرعتين شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*