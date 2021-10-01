تحرش وسلب وسرقة تحت تهديد السلاح.. القبض على 44 شخص في قضايا مختلفة

المناطق - الرياض:

نشر حساب الأمن العام، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يوثّق جهود رجال الأمن في الأيام الماضية، بمختلف مناطق المملكة، لفرض الأمن ومكافحة الجريمة.

وتحت عنوان “في قبضة رجال الأمن”، استعرض الفيديو النجاحات الأمنية والتي شملت القبض على خمسة مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العام، ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكب جريمة تحرش في أحد الأماكن العامة، وثلاثة مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة.

كما تضمنت الجهود الأمنية، القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية تعدوا على أحد المارة والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات، بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، ومواطن ارتكب ثماني جرائم احتيال تمثّلت في إعلانات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال.

وأنجزت الجهود أيضًا، القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا 15 حادثة جنائية تمثّلت في اقتحام المستودعات ومقر شركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات، ومواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية التركية ومقيم من الجنسية الفلسطينية انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا سكن العمالة وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض.

ونجحت الشرطة أيضًا، في القبض على مواطنين أتلفا مركبة مواطن أمام منزله بسكب مادة قابلة للاشتعال عليها وإحراقها، وخمسة مواطنين وخمسة مقيمين من الجنسية اليمنية وأربعة مقيمين من الجنسية الأردنية وثلاثة مقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية السودانية ارتبطوا بشخص من الجنسية الأردنية خارج المملكة، ونفّذوا 101 حادثة سرقة بأجزاء المركبات المتعطلة والتالفة وفرز ما تتم سرقته ليتم بعد ذلك تصديرها للخارج بطرق متعددة.