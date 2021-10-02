تضرر بعض المنازل والمحال نتيجة اعتراض مسيرة حوثية بجازان (فيديو)

محررو المناطق:

رصد تقرير لقناة “الإخبارية” حجم الأضرار التي لحقت ببعض المنازل في أحد الأحياء بجازان نتيجة سقوط شظايا بسبب اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ليلة أمس.

وأشار مراسل “الإخبارية” إلى أنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، موضحًا أن الدفاع المدني تلقى ليلة أمس بلاغات من سقوط شظايا في منازل المواطنين وبالقرب من المحال التجارية.

وأكد مراسل “الإخبارية” أن الدفاع المدني مع الجهات المختصة باشر هذه تلك البلاغات وقام بحصر الأضرار التي وقعت وتبين أنها أضرار خفيفية.