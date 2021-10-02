احدث الأخبار

“أبيات”.. خالد الفيصل يلخّص تجربة العُمر في أكثر من 100 قصيدة
أبرز المواد
 إمارة مكة تنشر لقطات من هطول الأمطار على “شفا الطائف” (فيديو)
أبرز المواد
 محلل رياضي: الأهلي تضرر من قرارات حكم المباراة والاتحاد أقوى (فيديو)
أبرز المواد
 تحرش وسلب وسرقة تحت تهديد السلاح.. القبض على 44 شخص في قضايا مختلفة
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي مدير سجون المنطقة في وفاة شقيقه
أبرز المواد
 عُمان تطالب سكان المناطق الواقعة بمسار الإعصار شاهين بإخلاء منازلهم
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تعلن عدم إغلاق أي مسجد منذ 5 أيام.. وتشيد بالتزام المصلين
أبرز المواد
 تضرر بعض المنازل والمحال نتيجة اعتراض مسيرة حوثية بجازان (فيديو)
أبرز المواد
 استشارية أورام: الكثير من حالات سرطان الثدي لا تحتاج علاجًا كيميائيًّا
أبرز المواد
 كيف تتأثر المملكة بالإعصار شاهين؟.. محلل بمركز الأرصاد يُجيب
أبرز المواد
 فريق طبي ينجح في عزل جسيمات فيروس كورونا من المرضى (فيديو)
أبرز المواد
“أبيات”.. خالد الفيصل يلخّص تجربة العُمر في أكثر من 100 قصيدة

“أبيات”.. خالد الفيصل يلخّص تجربة العُمر في أكثر من 100 قصيدة

أبرز المواد
إمارة مكة تنشر لقطات من هطول الأمطار على “شفا الطائف” (فيديو)

إمارة مكة تنشر لقطات من هطول الأمطار على “شفا الطائف” (فيديو)

أبرز المواد
محلل رياضي: الأهلي تضرر من قرارات حكم المباراة والاتحاد أقوى (فيديو)

محلل رياضي: الأهلي تضرر من قرارات حكم المباراة والاتحاد أقوى (فيديو)

أبرز المواد
تحرش وسلب وسرقة تحت تهديد السلاح.. القبض على 44 شخص في قضايا مختلفة

تحرش وسلب وسرقة تحت تهديد السلاح.. القبض على 44 شخص في قضايا مختلفة

أبرز المواد

تضرر بعض المنازل والمحال نتيجة اعتراض مسيرة حوثية بجازان (فيديو)

تضرر بعض المنازل والمحال نتيجة اعتراض مسيرة حوثية بجازان (فيديو)
تضرر بعض المنازل والمحال
http://almnatiq.net/?p=1039819
محررو المناطق:

رصد تقرير لقناة “الإخبارية” حجم الأضرار التي لحقت ببعض المنازل في أحد الأحياء بجازان نتيجة سقوط شظايا بسبب اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ليلة أمس.

وأشار مراسل “الإخبارية” إلى أنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، موضحًا أن الدفاع المدني تلقى ليلة أمس بلاغات من سقوط شظايا في منازل المواطنين وبالقرب من المحال التجارية.

وأكد مراسل “الإخبارية” أن الدفاع المدني مع الجهات المختصة باشر هذه تلك البلاغات وقام بحصر الأضرار التي وقعت وتبين أنها أضرار  خفيفية.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني بجازان: تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض مُسيرة حوثية

الدفاع المدني بجازان: تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض مُسيرة حوثية
التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان
الأمير محمد ناصر وأمير جازان بالنيابة يعزيان في وفاة محمد دوم مدخلي

الأمير محمد ناصر وأمير جازان بالنيابة يعزيان في وفاة محمد دوم مدخلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*