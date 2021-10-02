محلل رياضي: الأهلي تضرر من قرارات حكم المباراة والاتحاد أقوى (فيديو)

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قال عبدالغني الشريف المحلل الرياضى تعليقًا على مبارة الاتحاد والأهلي إن الملعب كان جميل جدًا، فملعب الأمير عبدالله الفيصل معروف بحضوره الجماهيري.

وأضاف المحلل الرياضي أن الشىء السيء تمثل في الحكم الخاص بالمباراة أمس، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء منها الهدف الأول لو رجع لتقنية الفار كان ممكن يكون فيه خطأ كبير جدًا.

وأشار المحلل الرياضي إلى أن الاتحاد كان أقوى والأهلي تضرر من قرارات حكم المباراة.