عُمان تطالب سكان المناطق الواقعة بمسار الإعصار شاهين بإخلاء منازلهم

المناطق - وكالات:

دعت سلطنة عمان قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر لإعصار شاهين، إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها في مختلف وسائل الإعلام.

وكان قد أفاد حساب “طقس العرب” بأن مركز الإعصار “شاهين” بدأ بالدخول الى بحر عمان، وهذا هو “بداية ظهور عين الإعصار”.

وقال “طقس العرب”: مركز الإعصار شاهين بدأ بالدخول إلى بحر عُمان، وهو بداية ظهور عين الإعصار”، كاشفًا عن صور من الأقمار الصناعية تظهر حركة الإعصار.

وحذرت هيئة الأرصاد العمانية في تنبيه ثانٍ من آخر مستجدات الحالة المدارية للإعصار “شاهين”، مشددة على” ضرورة اتباع التعليمات الحكومية”.

وأشارت إلى استمرار تدفق السحب، التي تتخللها الأمطار، على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيًا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.