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إمارة مكة تنشر لقطات من هطول الأمطار على “شفا الطائف” (فيديو)

إمارة مكة تنشر لقطات من هطول الأمطار على “شفا الطائف” (فيديو)

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إمارة مكة تنشر لقطات من هطول الأمطار على “شفا الطائف” (فيديو)

إمارة مكة تنشر لقطات من هطول الأمطار على “شفا الطائف” (فيديو)
هطول الأمطار على "شفا الطائف
http://almnatiq.net/?p=1039849
المناطق - مكة المكرمة:

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لقطات تُظهر هطول الأمطار على أودية الشفا محافظة الطائف.

وأظهرت اللقطات، أجواء غائمة في منطقة مكة، وهطولًا متواصلًا للأمطار، فيما لم تتعطل الحركة المرورية في الشارع، حيث سادت حالة من السيولة المرورية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا في وقت سابق من اليوم، يخص منطق مكة المكرمة، وبالتحديد الخرمة والمويه وتربة ورنية.

وبحسب التنبيه، تشهد هذه المناطق رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتستمر هذه الحالة حتى الثامنة مساءً.

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