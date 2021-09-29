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التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

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التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1039850
المناطق - الرياض:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن دفاعات المملكة اعترضت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف، أنه يتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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