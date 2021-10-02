فرص لسقوط أمطار مصحوبة برياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

محررو المناطق:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وأضاف مركز الأرصاد:”كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من شمال المملكة”.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

كما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.