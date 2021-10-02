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استشاري أورام نسائية: المملكة تُسجل 250 حالة مصابة بسرطان عنق الرحم سنويًّا

استشاري أورام نسائية: المملكة تُسجل 250 حالة مصابة بسرطان عنق الرحم سنويًّا
سرطان عنق الرحم
http://almnatiq.net/?p=1039863
المناطق - الرياض:

قال استشاري الأورام النسائية الدكتور مازن باعظيم، إنّ المملكة تشهد 250 حالة يتم تشخيصها بشكل سنوي مصابة بسرطان عنق الرحم، استنادًا إلى دليل سرطان عنق الرحم الذي أصدرته وزارة الصحة.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية “الإخبارية”، اليوم السبت: “هناك فرق كبير في نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم بين الدول المتقدمة التي تشهد حملات توعية ونظام الفحص الدوري والدول الأخرى”.

ولفت إلى أنّ سرطان عنق الرحم هو السرطان الثامن من حيث الإصابة في المملكة، بينما يحتل المركز الرابع في الولايات المتحدة، فيما يعتبر أحد أكثر السرطانات انتشارًا في إفريقيا.

وأوضح أن عنق الرحم يرتبط بالرحم بشكل تشريحي، لكنّهما عضوان مختلفان بشكل كامل، لافتًا إلى أنّه تم في عام 1980 تم اكتشاف الارتباط الوثيق لسرطان عنق الرحم بفيروس الورم الحليمي الذي يتضمن أكثر من 140 نوعًا، بينها ما هو عالي الخطورة قد تسبّب سرطان عنق الرحم.

وأفاد بأن الشيء المميز في سرطان عنق الرحم أنّه يبدأ بتغيرات خلوية تستغرق 15 سنة، وهي فترة طويلة لكونها تتيح إمكانية اكتشاف الإصابة في أي فترة ويكون العلاج بسيطًا قبل الإصابة بالسرطان.

وأشار إلى أنّ تحول هذه الخلايا إلى مرحلة سرطانية تعني الانتقال لمرحلة الخطر، مؤكّدًا أن الاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية تجعل العلاج أسهل، وتكون النتائج أفضل.

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