استشاري: عودة الحياة لطبيعتها في المملكة خلال الشهر الجاري

محررو المناطق:

كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، أن الحياة ستعود لطبيعتها هذا الشهر في المملكة.

جاء ذلك من خلال رسم بياني توقع فيه العصيمي بأن الحياه الطبيعي ستعود لطبيعتها في شهر أكتوبر الذي بدأ منذ أمس.

وأشار إلى أن ذلك الوقت هو المتوقع لحصول المناعة الجماعية في المملكة، باعتبار أنه تم تطعيم أكثر من 70 % من السكان بمعدل 163 ألف جرعة يوميًا.