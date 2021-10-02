استشاري: عودة الحياة لطبيعتها في المملكة خلال الشهر الجاري

كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، أن الحياة ستعود لطبيعتها هذا الشهر في المملكة.
جاء ذلك من خلال رسم بياني توقع فيه العصيمي بأن الحياه الطبيعي ستعود لطبيعتها في شهر أكتوبر الذي بدأ منذ أمس.
وأشار إلى أن ذلك الوقت هو المتوقع لحصول المناعة الجماعية في المملكة، باعتبار أنه تم تطعيم أكثر من 70 % من السكان بمعدل 163 ألف جرعة يوميًا.
الكوفيدة رقم ٩٥
عملتُ رسماً بيانياً يتنبأ بالوقت الذي ستعود الحياة لطبيعتها في السعودية، بيانات تراكمية جمعتها من شهر ابريل وحتى سبتمبر.https://t.co/Kkg8tsF5UD
— د. بندر العصيمي Dr. Bandar Alosaimi (@AnaBandar) October 1, 2021
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