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استشاري: عودة الحياة لطبيعتها في المملكة خلال الشهر الجاري

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استشاري: عودة الحياة لطبيعتها في المملكة خلال الشهر الجاري

استشاري: عودة الحياة لطبيعتها في المملكة خلال الشهر الجاري
عودة الحياة لطبيعتها في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1039866
محررو المناطق:

كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، أن الحياة ستعود لطبيعتها هذا الشهر  في المملكة.

جاء ذلك من خلال رسم بياني توقع فيه العصيمي بأن الحياه الطبيعي ستعود لطبيعتها في شهر أكتوبر الذي بدأ منذ أمس.

وأشار إلى أن ذلك الوقت هو  المتوقع لحصول المناعة الجماعية في المملكة، باعتبار أنه تم تطعيم أكثر من 70 % من السكان بمعدل 163 ألف جرعة يوميًا.

 

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