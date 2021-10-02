مختص إرشاد نفسي يحدد مقومات الزواج السعيد.. وكيفية استغلال فترة الخطوبة (فيديو)

محررو المناطق:

قال الدكتور خالد العثيمين المختص في التغيير الاجتماعي والإرشاد النفسي، إنّ استغلال فترة الخطوبة في فهم الطرف الآخر مرتبط بعدة أمور.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم السبت، أنّ أول هذه الأمور تتمثّل في مستوى الوعي تجاه هذه المرحلة وتحديدًا أسباب الإقدام على الزواج.

وأوضح أنه يجب معرفة أهم مقومات الزواج الناجح لا سيّما المرتبطة بشخصية وسمات الطرف الآخر، إلى جانب إشراك ذوي الخبرة من أفراد الأسرة، ونصح بعدم التوسع في الاستفسار من خارج حدود الأسرة، إلى إذا كان من المتخصصين في الشؤون الأسرية.

ولفت إلى أنّ يجب حضور بعض البرامج التثقيفية والتطويرية والدوات التي تسهم في رفع مستوى الوعي تجاه هذه المرحلة.