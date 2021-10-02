الطيران المدني العُماني: تأثيرات إعصار شاهين تبدأ الأحد بإمطار غزيرة قد تؤدي لفيضانات

المناطق - وكالات:

أكّدت هيئة الطيران المدني العُمانية، أنّ تأثيرات إعصار شاهين تبدأ غدًا الأحد، بإمطار غزيرة قد تؤدي لفيضانات.

وأهاب بيان صادر عن الهيئة، بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما أهابت بعدم ارتياد البحر.

وذكرت الهيئة، أن التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج (3-5) أمتار، مع تدفق للسحاب مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة.

ومن المحتمل أن يستمر الإعصار في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (40-60) عقدة، وأمطار رعدية غزيرة جدًا (200 – 500) ملم، تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويقدر ارتفاع الأمواج 8-12 مترًا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.