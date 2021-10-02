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الإمارات تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

الإمارات تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

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الإمارات تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

الإمارات تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط
الإمارات
http://almnatiq.net/?p=1039898
المناطق - الرياض:

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة خميس مشيط بطائرة دون طيار مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي.

وقال بيان صادرٌ عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، إنّ استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدًا خطيرًا ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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