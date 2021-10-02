الجوازات: 3 عقوبات تواجه الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

محررو المناطق:

شددت المديرية العامة للجوازات على أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص سيتم تطبيق بحقه العقوبات التالية:

1-غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال

2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر

3-الترحيل

ودعت المديرية العامة للجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود عبر الإتصال بـ 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.