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الجوازات: 3 عقوبات تواجه الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

الجوازات: 3 عقوبات تواجه الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

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الجوازات: 3 عقوبات تواجه الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

الجوازات: 3 عقوبات تواجه الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص
http://almnatiq.net/?p=1039904
محررو المناطق:

شددت المديرية العامة للجوازات على أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص سيتم تطبيق بحقه العقوبات التالية:

1-غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال

2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر

3-الترحيل

ودعت المديرية العامة للجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود عبر الإتصال بـ 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

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