الجوازات: 3 عقوبات تواجه الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

شددت المديرية العامة للجوازات على أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص سيتم تطبيق بحقه العقوبات التالية:
1-غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال
2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر
3-الترحيل
ودعت المديرية العامة للجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود عبر الإتصال بـ 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.
الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية:
1-غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال
2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر
3-الترحيل#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/B8UErpLtzW
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 2, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق