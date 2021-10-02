بينها التعليم عن بعد.. الإمارات تستعد للإعصار “شاهين” بإجراءات استباقية

المناطق - وكالات:

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارات، اتخاذ إجراءات استباقية لسلامة أفراد المجتمع، بالتزامن مع الإعصار شاهين الذي يضرب المنطقة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم السبت، إنّه سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير سيتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية “شاهين” في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

وأضافت أنّ فرق الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي ستقوم بدراسة تحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بُعد، بجانب تحويل مقار الجهات المحلية الحكومية للعمل عن بعد بناءً على جميع المعطيات والمؤشرات لقياس مدى خطورة الأوضاع الجوية.

وأوصت الهيئة، القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية بإتباع جميع الإجراءات والتدابير وفق ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي.

في الوقت نفسه، دعا المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الحيطة والحذر.

بدورها، أعلنت الجهات المختصة في حكومة الفجيرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، استعدادها للتعامل الفوري مع الحالة المدارية التي تشهدها شواطئ الإمارة وتسببت في ارتفاع أمواج البحر واضطرابه.

وباشرت بلدية الفجيرة ودائرة الأشغال والزراعة والجهات الأخرى، إرسال فرق عمل الطوارئ إلى الشواطئ للاستعداد والجاهزيه للتعامل في حال ارتفاع الأمواج نتيجة حالة الطقس غير المستقرة على ساحل إمارة الفجيرة .

وحذر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة مرتادي الشواطئ من الاقتراب أو السباحة في البحر أو الخروج إلى أماكن الأودية والجبال، حيث سيتم تعريض الأشخاص للمساءلة القانونية في حال مخالفتهم وعدم التزامهم بالتعليمات والاشتراطات التي وضعها الفريق.

ونشرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة دوريات مكثفة على سواحل إمارة الفجيرة، وحثت جميع السائقين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والابتعاد عن المباني قيد الإنشاء، حفاظاً على سلامتهم والآخرين.

وأعلنت المنطقة الطبية في حكومة الفجيرة، استعدادها التام لمواجهة أي حالة طارئة قد تحدث نتيجة إعصار “شاهين”، حيث تم تخصيص سيارات الإسعاف بالإضافة إلى كادر طبي من المسعفين المجهزين بأفضل التجهيزات والمعدات الطبية.

ومساء اليوم السبت، انتشرت مقاطع فيديو، تُظهر لحظة وصول الإعصار “شاهين” إلى بحر عمان، بما يعني “بداية ظهور عين الإعصار”.

ونشر حساب “طقس العرب – السعودية” على موقع “تويتر”، صورًا من من الأقمار الاصطناعية تُظهر حركة دورانية منظمة للإعصار شاهين مع ظهور عين واضحة للإعصار.

وكانت هيئة الطيران المدني العُمانية، قد أكّدت أنّ تأثيرات إعصار شاهين تبدأ غدًا الأحد، بإمطار غزيرة قد تؤدي لفيضانات.

وأهاب بيان صادر عن الهيئة، بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما أهابت بعدم ارتياد البحر.

وذكرت الهيئة، أن التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج (3-5) أمتار، مع تدفق للسحاب مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة.

ومن المحتمل أن يستمر الإعصار في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (40-60) عقدة، وأمطار رعدية غزيرة جدًا (200 – 500) ملم، تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.