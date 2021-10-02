الأرصاد العُمانية: الأمطار المرافقة للإعصار “شاهين” ستكون غير مسبوقة

المناطق - وكالات:

أكّدت هيئة الأرصاد العُمانية، أنّ الأمطار المرافقة للإعصار “شاهين” ستكون غير مسبوقة.

ونقلت فضائية “العربية” عن الهيئة قولها إنّه تمّ إجلاء بعض سكان المناطق التي سيمر منها إعصار “شاهين”.

وأكّدت هيئة الطيران المدني العُمانية، أنّ تأثيرات إعصار شاهين تبدأ غدًا الأحد، بإمطار غزيرة قد تؤدي لفيضانات، وأهابت بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر.

كما تقرّر أن يكون غدًا الأحد وبعد غد الاثنين، إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص؛ نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة والتنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وحرصا على سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى.

وأفاد القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء العماينية، إنه يجوز لأصحاب الأعمال بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص تشغيلهم في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة العمل خلال هذه الإجازة، مع مراعاة التقيد بالاحترازات اللازمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية على أن يتم تعويضهم عن تلك الفترة.

في الوقت نفسه، فعّلت وزارة الصحة العمانية، خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المُحتمل تأثرها بالحالة المدارية.

وأكّدت الوزارة أنّها باشرت المناوبة بالخطة وفعلت مركز الاتصال التابع لها، حيث عملت على إعداد جدول مناوبة للإداريين في خطة الطوارئ وللأطباء والعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية بالمحافظات المتوقع تأثرها بالحالة.

وذكرت أنّها وفرت الأدوية والمستلزمات الطبية ورفعت مخزون الديزل والغاز الطبي ومخزون المياه بالمؤسسات الصحية، وعملت على رفد المؤسسات بالكوادر الطبية والفنية اللازمة لاستمرارية الخدمة، كما كثفت خدمات غسيل الكلى وفق ظروف كل مؤسسة في المحافظات المُحتمل تأثرها.