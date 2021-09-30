مجلس التعاون: نساند اليمن وشعبه في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية

المناطق - واس:

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن وشعبه في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الدكتور الحجرف اليوم السبت، برئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد.

وشدد الحجرف، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتمارس أعمالها رغم كل التحديات.

واستعرض الجانبان، تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع، وكذلك جهود دعم اليمن إلى كل ما فيه خير وازدهار، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.