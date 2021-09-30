احدث الأخبار

مجلس التعاون: نساند اليمن وشعبه في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية
أبرز المواد
 وزير النقل يشكر القيادة لموافقة “الوزراء” على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر
أبرز المواد
 أمانة الشمالية تنفذ 900 جولة رقابية خلال أسبوع برفحاء
أبرز المواد
 سفن القوات البحرية الملكية تصل إلى باكستان لتنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط “نسيم البحر 13”
أبرز المواد
 الأرصاد العُمانية: الأمطار المرافقة للإعصار “شاهين” ستكون غير مسبوقة
أبرز المواد
 مختص إرشاد نفسي يحدد مقومات الزواج السعيد.. وكيفية استغلال فترة الخطوبة (فيديو)
أبرز المواد
 بينها التعليم عن بعد.. الإمارات تستعد للإعصار “شاهين” بإجراءات استباقية
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات يتوج الفائزين في ختام بطولة التايكوندو بجامعة “المؤسس”  
محليات
 شرطة الرياض تطيح بمقيم ظهر في مقطع فيديو منافيًا للآداب العامة
أبرز المواد
 “بداية ظهور العين”.. أول فيديو لإعصار شاهين مع دخوله بحر عمان
أبرز المواد
 استشاري: عودة الحياة لطبيعتها في المملكة خلال الشهر الجاري
أبرز المواد
 الطيران المدني العُماني: تأثيرات إعصار شاهين تبدأ الأحد بإمطار غزيرة قد تؤدي لفيضانات
أبرز المواد
مجلس التعاون: نساند اليمن وشعبه في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية

مجلس التعاون: نساند اليمن وشعبه في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية

أبرز المواد
وزير النقل يشكر القيادة لموافقة “الوزراء” على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر

وزير النقل يشكر القيادة لموافقة “الوزراء” على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر

أبرز المواد
أمانة الشمالية تنفذ 900 جولة رقابية خلال أسبوع برفحاء

أمانة الشمالية تنفذ 900 جولة رقابية خلال أسبوع برفحاء

أبرز المواد
سفن القوات البحرية الملكية تصل إلى باكستان لتنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط “نسيم البحر 13”

سفن القوات البحرية الملكية تصل إلى باكستان لتنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط “نسيم البحر 13”

أبرز المواد

مجلس التعاون: نساند اليمن وشعبه في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية

مجلس التعاون: نساند اليمن وشعبه في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
http://almnatiq.net/?p=1039950
المناطق - واس:

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن وشعبه في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الدكتور الحجرف اليوم السبت، برئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد.

وشدد الحجرف، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتمارس أعمالها رغم كل التحديات.

واستعرض الجانبان، تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع، وكذلك جهود دعم اليمن إلى كل ما فيه خير وازدهار، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام اليمني: على المجتمع الدولي مغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم الحوثية

وزير الإعلام اليمني: على المجتمع الدولي مغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم الحوثية
باحث سياسي: زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للمملكة بداية حل الأزمة اليمنية

باحث سياسي: زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للمملكة بداية حل الأزمة اليمنية
فريق تقييم الحوادث باليمن يفند ادعاءات واردة من جهات ومنظمات عالمية

فريق تقييم الحوادث باليمن يفند ادعاءات واردة من جهات ومنظمات عالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*