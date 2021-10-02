إزالة كيلو من المسامير والبراغي والسكاكين من معدة رجل

المناطق - وكالات:

تمكن أطباء في مستشفى جامعة كلايبيدا، بليتوانيا، من إزالة أكثر من كيلوغرام من المسامير والبراغي والصواميل والسكاكين من بطن رجل.

وبحسب الأطباء فإن المريض كان يبتلع المواد المعدنية لمدة شهر بعد إقلاعه عن الكحول، ووصفوها بأنها حالة فريدة حسبما أفادت “بي بي سي”.

وبعض المواد المعدنية التي تم العثور عليها أثناء العملية الجراحية كانت بطول 10 سم (4 بوصات)، وفقاً لإذاعة ليتوانيا العامة (LRT).

ونشرت الإذاعة الليتوانية في تقرير، صورة تظهر صينية جراحية مليئة بالمواد المعدنية بعد العملية الطارئة التي استغرقت ثلاث ساعات.