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دوري المحترفين.. التعاون يخسر أمام الطائي ويحافظ على مركزه متذيلًا

دوري المحترفين.. التعاون يخسر أمام الطائي ويحافظ على مركزه متذيلًا
التعاون يخسر أمام الطائي
http://almnatiq.net/?p=1039961
المناطق - الرياض

حوّل الطائي تأخّره بهدف إلى انتصار بهدفين على التعاون، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله، لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين.

أهداف المباراة جاءت جميعها في الشوط الثاني، وقص شريطها سميحان الثابت في الدقيقة 59، لكنّ التقدم لم يدم طويلًا حيث تمكن كنوليد موسونا في تسجيل هدف التعادل للطائي في الدقيقة 66، قبل أن يخطف أمير سعيود الثلاث نقاط لفريقه بهدف ثان في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى سبع نقاط يحتل بها المركز الحادي عشر وله مباراة مؤجلة، بينما حافظ التعاون على مركز الأخير في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، دون أن يُسجل أي مكسب حتى الآن.

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