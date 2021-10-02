الأرصاد عن إعصار شاهين: التأثير لن يكون قويًّا.. وأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية والرياض

المناطق - الرياض:

قال حسين القطحاني المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، إنّ تأثير الإعصار شاهين على المملكة لن يكون قويًّا، لكن ما سيحدث هو نشاط لرياح متوسطة وفرصة لهطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع شاشة “الإخبارية”، اليوم السبت، أن المملكة ليست من الدول المتأثرة بالأعاصير لكونها تطل على بحار شبه مغلقة، موضحًا أنّ الدولة الخليجية الوحيدة التي تتأثر بالأعاصير هي سلطنة عمان لأنها تطل على مناطق بحار مفتوحة، وهي مناطق تكوُّن الأعاصير.

فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني لـ #الإخبارية: توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية والرياض يوم الاثنين القادم pic.twitter.com/elVfjhgT1O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 2, 2021

وأشار إلى أنّه لا يوجد تأثير مباشر على المملكة من جرّاء الإعصار شاهين، لافتًا إلى أنّه بدءًا من يوم الاثنين إذ تكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية ومناطق جنوب الرياض وعسير وجازان.

ودعا المتحدث، إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية المعنية مثل المركز الوطني للأرصاد أو المديرية العامة للأرصاد في سلطنة عمان باعتبار الجهات الموثقة لمتابعة الحالة.