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الأرصاد عن إعصار شاهين: التأثير لن يكون قويًّا.. وأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية والرياض

الأرصاد عن إعصار شاهين: التأثير لن يكون قويًّا.. وأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية والرياض
http://almnatiq.net/?p=1039968
المناطق - الرياض:

قال حسين القطحاني المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، إنّ تأثير الإعصار شاهين على المملكة لن يكون قويًّا، لكن ما سيحدث هو نشاط لرياح متوسطة وفرصة لهطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع شاشة “الإخبارية”، اليوم السبت، أن المملكة ليست من الدول المتأثرة بالأعاصير لكونها تطل على بحار شبه مغلقة، موضحًا أنّ الدولة الخليجية الوحيدة التي تتأثر بالأعاصير هي سلطنة عمان لأنها تطل على مناطق بحار مفتوحة، وهي مناطق تكوُّن الأعاصير.

وأشار إلى أنّه لا يوجد تأثير مباشر على المملكة من جرّاء الإعصار شاهين، لافتًا إلى أنّه بدءًا من يوم الاثنين إذ تكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية ومناطق جنوب الرياض وعسير وجازان.

ودعا المتحدث، إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية المعنية مثل المركز الوطني للأرصاد أو المديرية العامة للأرصاد في سلطنة عمان باعتبار الجهات الموثقة لمتابعة الحالة.

 

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