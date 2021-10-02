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عبر جهاز الماموغرام.. صحة حفر الباطن تخصص 3 عيادات للفحص عن سرطان الثدي

عبر جهاز الماموغرام.. صحة حفر الباطن تخصص 3 عيادات للفحص عن سرطان الثدي

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عبر جهاز الماموغرام.. صحة حفر الباطن تخصص 3 عيادات للفحص عن سرطان الثدي

عبر جهاز الماموغرام.. صحة حفر الباطن تخصص 3 عيادات للفحص عن سرطان الثدي
صحة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1039975
المناطق - المنطقة الشرقية:

خصصت صحة حفر الباطن 3 عيادات للفحص عن سرطان الثدي عبر جهاز “الماموغرام” في مستشفى حفر الباطن المركزي ومستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والأطفال.

كما ستكثف صحة حفر الباطن دورها التوعوي بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والتي تعتبر من أكبر الحملات على مستوى المملكة وتستهدف الحملة النساء من عمر 40 سنة فما فوق للتشخيص المُبكر للوقاية من سرطان الثدي.

وستقام في جميع المراكز الصحية والمستشفيات إضافة إلى المراكز التجارية مع تجهيز العديد من المواقع للكشف المبكر عن سرطان الثدي ويأتي هذا الإجراء في سياق سعى صحة حفر الباطن إلى رفع مستويات الوعي لدى النساء بضرورة إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي.

 

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