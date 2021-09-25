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وزارة الموارد البشرية تكشف عن المهن والأنشطة المستثناة من قرار التوطين

وزارة الموارد البشرية تكشف عن المهن والأنشطة المستثناة من قرار التوطين
وزارة الموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=1039981
محررو المناطق:

كشفت وزارة الموارد عن المهن والأنشطة المستثناة من قرار التوطين الذي بدأ تطبيقه اليوم السبت.

وبينت الوزارة أن الأنشطة المستثناة تشمل (الكافتيريا، تجهیز وإعداد الطعام أو المتعهدين “التموين”، متعهدي الإعاشة، المقاصف والكافتيريات في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، المطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية).

وأشارت إلى أن المهن المستثناة هي (عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ)، على ألا تزيد نسبتهم عن %20 من العاملين في المنفذ في الوردية الواحدةالمهن مع الالتزام بالزي الموحد، وأن تكون مهنة العامل مدونة خلف الزی.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية اعتبارا من اليوم السبت 25 / 02 / 1443 ه الموافق 02 / 10 / 2021 م وانتهاء فترة السماح المحددة للقرارین.

وتأتي هذه القرارات انطلاقا من حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة بأن نسبة التوطين للمطاعم وهي (المطاعم مع الخدمة، مطابخ الولائم، محلات الوجبات السريعة، محلات بيع العصائر) ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة %20، وإذا كانت داخل المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة %40 باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق، فيما ستكون نسبة التوطين للمقاهي التي تقدم المشروبات، محلات المثلجات والأيس كريم) ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة %30 من العاملين في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة والمقاهي ذات المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة %50 في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق. أما بخصوص السيارات المتجولة لبيع الأغذية سيارات الآيس كريم، سيارات بيع المشروبات، سيارات بيع الأغذية ستكون بنسبة %100 من جميع العاملين ولا يوجد مهن مستثناة. وتطبق النسبة بشكل كامل على جميع المناطق.

وشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع، ويتم في هذه المرحلة الأولى) قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة %100 في مهن (محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء “علاقات العملاء / الأمانات”)، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة %50 من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم). فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد 6 أشهر من الآن قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة %100 في مهنة (مشرف قسم)، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة %50 من مجموع العاملين في مهن (مدير قسم، ومساعد مدير فرع، ومدير فرع).

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في التوطين وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص وتمكينهم من ذلك.

 

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