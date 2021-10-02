غدًا.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا

محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مُؤتمر صحفي غدا الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنه سيتحدث خلال المؤتمر الدكتور “محمد العبدالعالي” المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين في مناطق المملكة.

كما سيتحدث المهندس هشام عبد المنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، عن نماذج العمرة الآمنة، والطاقة الإستعابية في الحرم المكي الشريف.