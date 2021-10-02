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اليمن.. توجيهات عاجلة من رئيس الحكومة لمحافظ عدن بعد “اشتباكات كريتر”

اليمن.. توجيهات عاجلة من رئيس الحكومة لمحافظ عدن بعد “اشتباكات كريتر”
اشتباكات كريتر
http://almnatiq.net/?p=1040001
المناطق - وكالات:

وجَّه الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني، محافظ العاصمة المؤقتة عدن ورئيس اللجنة الأمنية أحمد حامد لملس، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالعمل على وضع حد سريع لما وصفها بـ”الأحداث المؤسفة” التي شهدتها مديرية كريتر، وما نجم عنها من سقوط ضحايا مدنيين وترويع الآمنين واقلاق السكينة العامة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (التابعة للحكومة الشرعية)، عن عبد الملك تشديد على ضرورة إعادة الأمن والاستقرار، وحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة، وإيلاء العناية اللازمة بالمصابين، مترحما على أرواح الضحايا الأبرياء الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث.

واستمع رئيس الوزراء، من محافظ عدن ومدير الأمن إلى تقرير أولي حول ملابسات ما جرى والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للتعامل مع ذلك وفرض الأمن والاستقرار، موجّهًا بعدم التهاون مع أي جهة تحاول المساس بأمن عدن ومواطنيها وترويع الآمنين.

وشهدت عدن، اليوم السبت، اشتباكات بين القوى الأمنية وعدد من المسلحين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت قناة “العربية” عن مصادر أمنية محلية إفادتها بسقوط قتلى وجرحى مدنيين وعسكريين إثر اشتباكات مسلحة بدأت منتصف الليلة الماضية بين جماعة مسلحة يقودها شخص يدعى إمام النوبي، وقوات الشرطة في حي كريتر.

وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت بعد تدخل الشرطة لفتح الشوارع التي انتشر فيها المسلحون وأغلقوها، فيما أغلقت قوات الشرطة حي كريتر من جميع الاتجاهات.

في سياق متصل، أوضحت قوات مكافحة الإرهاب أنّ القوى الأمنية “تطهر” بعض الأحياء من عدد من المسلحين الخارجين عن القانون، كما ناشدت في بيان، المواطنين عدم الخروج والتزام المنازل حفاظا على أمنهم.

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