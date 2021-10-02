البحرين تدين التصعيد الحوثي: انتهاك صريح للقانون الإنساني والأعراف الدولية

المناطق - الرياض:

أدانت مملكة البحرين بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة جازان، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية جراء سقوط الشظايا، واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنّ التصعيد الحوثي يمثّل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، واستهدافًا متكررًا ومستمرًا للأعيان والمنشآت المدنية والمدنيين.

وأشادت بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة تكاتف مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات حازمة لمواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن اليوم السبت، أن دفاعات المملكة اعترضت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، وأكّد أنه يتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

في السياق، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة خميس مشيط بطائرة دون طيار مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي.

وقال بيان صادرٌ عن وزارة الخارجية، إنّ استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدًا خطيرًا ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.