الموارد البشرية: التحصين بجرعتين من لقاح كورونا شرط دخول منشآت كافة القطاعات بداية من 10 أكتوبر

المناطق - الرياض:

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنّ التحصين بجرعتين من لقاح كورونا شرط لدخول منشآت كافة القطاعات “العام والخاص وغير الربحي”.

وقالت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بموقع الاواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء السبت، إن القرار يُطبق بدءًا يوم الأحد 04 / 03 / 1443 هـ الموافق 10 / 10 / 2021 م .

كما شدّدت الوزارة، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتي تشمل التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتطهير والتعقيم المستمر.

وأشارت “الموارد البشرية” إلى أنّه يستمر العمل بالآلية المعلنة في 1 أغسطس، حيال التعامل مع الموظفين / العاملين غير المحصنين.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أنّه بدءًا من تاريخ 4 / 3 / 1443هـ الموافق 10 / 10 / 2021م، يُشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة.

وهذه الأماكن هي الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية، والمناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية، والمنشآت الحكومية أو الخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.