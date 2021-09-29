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طبيب قلب يحذر: هذه الأطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم

طبيب قلب يحذر: هذه الأطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
http://almnatiq.net/?p=1040022
المناطق - وكالات:

كشف سيرغي إيفانوف، طبيب القلب الروسي، عن الأطعمة التي يمكن أن يؤدي تناولها إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأشار إلى أنه من الضروري تناول كميات أقل من الملح في الطعام، وعدم إساءة استخدام المنتجات شبه المصنعة، لأن وزن الجسم الزائد يؤدي إلى المرض.

وأضاف إيفانوف: “إذا تحدثنا عن المنتجات غير الصحية، فهي، عادة، أرخص: النقانق التي تحتوي على الكثير من الدهون والشيشبرك”.

ونصح طبيب القلب بالتخلي عن الإفراط في تناول الكربوهيدرات “السريعة” لأنها تثير مرض السكري من النوع الثاني.

وتابع الطبيب الروسي : “تحتاج أيضًا إلى تناول أطعمة أقل تحتوي على دهون حيوانية”.

وحث إيفانوف على تضمين اللحوم والأسماك والخضروات الغنية بالبروتينات الكاملة في النظام الغذائي.

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