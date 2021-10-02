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ظنتا أنها نائمة.. طفلتان تقضيان أيامًا بالمنزل مع جثة والدتهما في فرنسا

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ظنتا أنها نائمة.. طفلتان تقضيان أيامًا بالمنزل مع جثة والدتهما في فرنسا

ظنتا أنها نائمة.. طفلتان تقضيان أيامًا بالمنزل مع جثة والدتهما في فرنسا
http://almnatiq.net/?p=1040072
محررو المناطق:

أعلنت السلطات القضائية الفرنسية، السبت، أن شقيقتان تبلغان من العمر 5 و7 سنوات أمضوا  أيامًا عدة في شقة مع جثة والدتهما إثر وفاتها فجأة في شمال غربي فرنسا.

وبحسب مكتب المدعية العام في مدينة لو مان فإن عناصر الشرطة أتوا إلى شقة الفتاتين، يوم الأربعاء الماضي، في المدينة بعد تبلغهم بتغيبهما المطول عن المدرسة، فتوجهتا لهم بالقول: “حافظوا على الهدوء، أمنا نائمة”، لكن الشرطيين أصروا على الدخول واكتشفوا جثة الأم المولودة عام 1990 في ساحل العاج، إثر وفاتها لأسباب طبيعية بحسب ما أظهر تشريح الجثة لاحقًا.

ونُقلت الفتاتان إلى أحد المستشفيات قبل إيداعهما دارًا للرعاية وتقديم المشورة النفسية لهما، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تتضح بعد المدة التي أمضتها الفتاتان داخل الشقة مع والدتهما المتوفاة.

وقالت المدعية العامة في لو مان دلفين دويلي لوكالة الصحافة الفرنسية: “استبعدنا فرضية وقوع جريمة وسننتظر الآن بضعة أيام ثم نحاول الحصول على شهادة الفتاتين الصغيرتين”.

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