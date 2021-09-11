مليار و 25 مليون ريال حجم التبرعات في منصة إحسان

محررو المناطق:

أعلنت منصة إحسان أن إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليار و 25 مليون ريال.

وأضافت منصة إحسان على حسابها بموقع “توتير” أن هذه التبرعات جاءت بفضل العطاء المستمر والإحسان للفئات المحتاجة من قبل المتبرعين.

بعطائكم المستمر وإحسانكم للفئات المحتاجة؛ بلغ إجمالي التبرعات في #منصة_إحسان أكثر من مليار و 25 مليون ريال. ⁧#العطاء_بإحسان ⁦https://t.co/ckNqAoZfkQ pic.twitter.com/tXKbLl3aVn — منصة إحسان (@EhsanSA) October 2, 2021

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – قد قدّم في وقت سابق تبرعًا سخيًا إضافيًا بمبلغ “10” ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، امتدادًا لتبرعه السابق للمنصة في شهر رمضان الماضي، وانطلاقًا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، ووصلت المنصة بتبرع سموّه إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق.