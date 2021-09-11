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مليار و 25 مليون ريال حجم التبرعات في منصة إحسان

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مليار و 25 مليون ريال حجم التبرعات في منصة إحسان

مليار و 25 مليون ريال حجم التبرعات في منصة إحسان
منصة إحسان
http://almnatiq.net/?p=1040077
محررو المناطق:

أعلنت منصة إحسان أن إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليار و 25 مليون ريال.

وأضافت منصة إحسان على حسابها بموقع “توتير” أن هذه التبرعات جاءت بفضل العطاء المستمر والإحسان للفئات المحتاجة من قبل المتبرعين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – قد قدّم في وقت سابق تبرعًا سخيًا إضافيًا بمبلغ “10” ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، امتدادًا لتبرعه السابق للمنصة في شهر رمضان الماضي، وانطلاقًا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، ووصلت المنصة بتبرع سموّه إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق.

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فيديو يرصد لحظة إعلان تبرُّع ولي العهد بـ 10 ملايين ريال لمنصة “إحسان”

فيديو يرصد لحظة إعلان تبرُّع ولي العهد بـ 10 ملايين ريال لمنصة “إحسان”

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