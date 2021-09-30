الأمير وليد بن بدر يرد على مشجع نصراوي طالبه بإزاحة حسين عبد الغني: لا أستطيع لسببين

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ردّ الأمير وليد بن بدر بن سعود العضو الذهبي لنادي النصر، على أحد مشجعي “العالمي” طالبه بإزاحة حسين عبد الغني المدير التنفيذي للنادي.

وقال المُشجع، الذي بدى من حسابه على موقع “تويتر” أنه يُسمى “أبو عبد الله”، ويصف نفسه بأنه “نصراوي واقعي”، مخاطبًا الأمير وليد: “هل تستطيع يا محب يا صاحب السمو الملكي يا عاشق أن تخلص النصر من حسين عبدالغني.. هذه لن ننساها لك إن فعلت ذلك وأبعدته خارج أسوار النادي إلى الأبد”.

وأجاب الأمير وليد قائلًا: “لا يا عزيزي لا أستطيع ولسببين حفظك الله.. أولاً، هناك إدارة هم الأعلم والمتطلّعين على جميع الأمور والأدرى بمن هو الأقدر والأجدر لتنفيذ توجّهاتها ونثق بها وبقراراتها”.

وأضاف: “أنا لدي قناعة بوجود الكابتن حسين عبدالغني لإخلاصه وحبّه للعمل وسعيه الدؤوب لرفعة نادي النصر”.

هل تستطيع يا محب يا صاحب السمو الملكي يا عاشق أن تخلص النصر من حسين عبدالغني …

هذه لن ننساها لك ان فعلت ذلك وأبعدته خارج اسوار النادي الى الابد . https://t.co/7OCo5HFNVP — نصراوي واقعي ابو عبدالله (@nasrawywaq3y) October 2, 2021

وكان عبد الغني، قد أكّد أنه سيستقيل من منصبه في حال مثل وجوده مشكلة للنادي، كما نفى أن يكون قد مارس تدخلات فنية في عمل البرازيلي مانو مينيزيس الذي أقيل من تدريب الفريق.