الصحة الكويتية: المسحة الأسبوعية للطلاب مطلوبة فقط للفئة العمرية 12 عامًا فما فوق

المناطق - وكالات:

جددت وزارة الصحة الكويتية الدعوة إلى المبادرة للتطعيم للفئات العمرية المشمولة في أخذ لقاح كورونا، وذلك في إطار العودة الآمنة إلى المدارس، وضمانا لصحة وسلامة أبنائنا الطلبة.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أن صحة الطلاب والأمن الصحي للبلاد أولى الأولويات، ومحور الإجراءات التي تطبقها الوزارة وتسخر لها الدولة كل الإمكانيات، للحفاظ على ما تحقق من نجاحات بفضل الوعي المجتمعي.

وأفادت بأن المسحة الأسبوعية مطلوبة فقط للفئة العمرية 12 عاما فما فوق، ممن لم يتلقوا أي جرعة من لقاح كوفيد-19، وأن كل من يفوق 12 سنة وتلقى جرعة أو جرعتين من اللقاح لا يطلب منه عمل مسحة أسبوعية.