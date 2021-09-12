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نصير شمة: توقيع كتابي “الأسلوبية موسيقيا” ٧ أكتوبر في معرض الرياض (فيديو)

نصير شمة: توقيع كتابي “الأسلوبية موسيقيا” ٧ أكتوبر في معرض الرياض (فيديو)

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نصير شمة: توقيع كتابي “الأسلوبية موسيقيا” ٧ أكتوبر في معرض الرياض (فيديو)

نصير شمة: توقيع كتابي “الأسلوبية موسيقيا” ٧ أكتوبر في معرض الرياض (فيديو)
نصير شمة
http://almnatiq.net/?p=1040089
محررو المناطق:

عبر الفنان العراقي نصير شمة عن سعاته لزيارته المملكة العربية السعودية، خلال فترة معرض الرياض الدولي للكتاب.

وقال شمة خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: “سعيد لكوني وسط أهلي في المملكة وأن العراق ضيف شرف لهذا الحدث الثقافي الكبير”.

وتابع: كتابي “الأسلوبية موسيقيا” سيوقع ٧ أكتوبر في معرض الرياض لدولي للكتاب.

وتحل دولة العراق ضيف شرف المعرض إذ تشارك بوفد كبير من المثقفين والشعراء والكتاب يرأسه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم.

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