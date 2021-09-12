نصير شمة: توقيع كتابي “الأسلوبية موسيقيا” ٧ أكتوبر في معرض الرياض (فيديو)

عبر الفنان العراقي نصير شمة عن سعاته لزيارته المملكة العربية السعودية، خلال فترة معرض الرياض الدولي للكتاب.
وقال شمة خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: “سعيد لكوني وسط أهلي في المملكة وأن العراق ضيف شرف لهذا الحدث الثقافي الكبير”.
وتابع: كتابي “الأسلوبية موسيقيا” سيوقع ٧ أكتوبر في معرض الرياض لدولي للكتاب.
وتحل دولة العراق ضيف شرف المعرض إذ تشارك بوفد كبير من المثقفين والشعراء والكتاب يرأسه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم.
#النشرة_الفنية | الفنان العراقي نصير شمة: سعيد لكوني وسط أهلي في #المملكة وأن #العراق ضيف شرف لهذا الحدث الثقافي الكبير.. كتابي”الأسلوبية موسيقيا” سيوقع 7 أكتوبر في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب #الإخبارية pic.twitter.com/5oBbCpzZU5
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 2, 2021
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