احدث الأخبار

النصر يكشف موعد وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة بيدرو إيمانويل
أبرز المواد
 الصحة الكويتية: المسحة الأسبوعية للطلاب مطلوبة فقط للفئة العمرية 12 عامًا فما فوق
أبرز المواد
 الأمير وليد بن بدر يرد على مشجع نصراوي طالبه بإزاحة حسين عبد الغني: لا أستطيع لسببين
أبرز المواد
 نصير شمة: توقيع كتابي “الأسلوبية موسيقيا” ٧ أكتوبر في معرض الرياض (فيديو)
أبرز المواد
 ظنتا أنها نائمة.. طفلتان تقضيان أيامًا بالمنزل مع جثة والدتهما في فرنسا
أبرز المواد
 ملك الأردن يُوجّه بـ”عفو خاص” عن المدانين في قضايا إطالة اللسان
أبرز المواد
 مليار و 25 مليون ريال حجم التبرعات في منصة إحسان
أبرز المواد
 دراسة توضح 8 أوضاع للهاتف المحمول تؤثر على صحة الإنسان
أبرز المواد
 المسند: 3 أخطار مصاحبة للإعصار “شاهين” تواجه السلطات العمانية
أبرز المواد
 الأحوال المدنية: يمكن للمرأة استخراج بطاقة هوية دون أن يكون لديها حساب على “أبشر”
أبرز المواد
 “التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السادس
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يعزي أُسر المتوفين في حادث طريق علي بن أبي طالب (صور)
أبرز المواد
النصر يكشف موعد وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة بيدرو إيمانويل

النصر يكشف موعد وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة بيدرو إيمانويل

أبرز المواد
الصحة الكويتية: المسحة الأسبوعية للطلاب مطلوبة فقط للفئة العمرية 12 عامًا فما فوق

الصحة الكويتية: المسحة الأسبوعية للطلاب مطلوبة فقط للفئة العمرية 12 عامًا فما فوق

أبرز المواد
الأمير وليد بن بدر يرد على مشجع نصراوي طالبه بإزاحة حسين عبد الغني: لا أستطيع لسببين

الأمير وليد بن بدر يرد على مشجع نصراوي طالبه بإزاحة حسين عبد الغني: لا أستطيع لسببين

أبرز المواد
نصير شمة: توقيع كتابي “الأسلوبية موسيقيا” ٧ أكتوبر في معرض الرياض (فيديو)

نصير شمة: توقيع كتابي “الأسلوبية موسيقيا” ٧ أكتوبر في معرض الرياض (فيديو)

أبرز المواد

النصر يكشف موعد وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة بيدرو إيمانويل

النصر يكشف موعد وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة بيدرو إيمانويل
نادي النصر
http://almnatiq.net/?p=1040106
محررو المناطق

أعلن نادي النصر أن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السيد بيدرو إيمانويل سيصل إلى الرياض مساء اليوم.

وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قد قررت الاستعانة بالمدرسة البرتغالية من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، عقب فك الارتباط مع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، بسبب تذبذب نتائج أصفر الرياض.

وكشف العالمي، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أمس الجمعة، أن إدارة فارس نجد توصلت إلى اتفاق مع البرتغالي بيدرو مانويل، المدير الفني السابق لفريق التعاون، من أجل تولي مهمة إنقاذ الفريق من شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى.

روابط ذات صلة

الأمير وليد بن بدر يرد على مشجع نصراوي طالبه بإزاحة حسين عبد الغني: لا أستطيع لسببين

الأمير وليد بن بدر يرد على مشجع نصراوي طالبه بإزاحة حسين عبد الغني: لا أستطيع لسببين
الصحة تكشف نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا بمختلف المناطق

الصحة تكشف نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا بمختلف المناطق
“الأرصاد” تكشف موعد أولى تأثيرات الحالة “شاهين” على مناطق المملكة وبينها الرياض

“الأرصاد” تكشف موعد أولى تأثيرات الحالة “شاهين” على مناطق المملكة وبينها الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*