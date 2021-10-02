النصر يكشف موعد وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة بيدرو إيمانويل

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أعلن نادي النصر أن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السيد بيدرو إيمانويل سيصل إلى الرياض مساء اليوم.

وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قد قررت الاستعانة بالمدرسة البرتغالية من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، عقب فك الارتباط مع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، بسبب تذبذب نتائج أصفر الرياض.

وكشف العالمي، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أمس الجمعة، أن إدارة فارس نجد توصلت إلى اتفاق مع البرتغالي بيدرو مانويل، المدير الفني السابق لفريق التعاون، من أجل تولي مهمة إنقاذ الفريق من شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى.