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المنتخب يبدأ معسكر جدة استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

المنتخب يبدأ معسكر جدة استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

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المنتخب يبدأ معسكر جدة استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

المنتخب يبدأ معسكر جدة استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022
الأخضر السعودي يبدأ معسكر جدة
http://almnatiq.net/?p=1040111
المناطق - واس:

انتظم لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم اليوم، في مقر معسكرهم بمحافظة جدة، استعدادًا لخوض مواجهتي اليابان والصين، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستهل لاعبو الأخضر المعسكر بإجراء فحص فايروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، والتي أظهرت سلامة جميع اللاعبين.

وميدانيًا، أجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيري رينارد، الذي قسم اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية أمس مع أنديتهم، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة.

فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، بدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغرة في مساحات متنوعة.

ويواصل المنتخب تدريباته غدٍ عند الساعة السابعة والنصف مساءً على رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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