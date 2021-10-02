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طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق 

طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق 
http://almnatiq.net/?p=1040126
المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وفرصة هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من منطقة نجران ، وتنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

 

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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