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انهيار جبلي بمسقط بسبب إعصار شاهين وترجيحات بعبوره بين المصنعة وصحم (فيديو)

انهيار جبلي بمسقط بسبب إعصار شاهين وترجيحات بعبوره بين المصنعة وصحم (فيديو)

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انهيار جبلي بمسقط بسبب إعصار شاهين وترجيحات بعبوره بين المصنعة وصحم (فيديو)

انهيار جبلي بمسقط بسبب إعصار شاهين وترجيحات بعبوره بين المصنعة وصحم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1040137

أكدت هيئة الطيران المدني العماني، اليوم الأحد أن مركز الإعصار المداري شاهين أصبح يبعد فقط عن محافظة مسقط نحو  80 كيلومترًا، مرجحة عبوره بين ولايتي المصنعة وصحم مساء اليوم.

وتسبب إعصار شاهين في انهيارًا جبليًا منطقة الوطية بمحافظة مسقط العمانية دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وكان المركز الوطني العماني لإدارة الحالات الطارئة، أعلن ازدياد سرعة الرياح المصاحبة للحالة المدارية شاهين لتصل إلى قرابة 135 كيلومترًا في الساعة.

وطالبت السلطات العمانية، سكان محافظة مسقط البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة، جراء العاصفة المدارية “شاهين”.

وأوضحت السلطات العمانية، أن ذلك “بسبب هطول أمطار شديدة الغزارة، نتيجة التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين”.

وكانت قد أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلومترا، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم بالساعة.

وأصدرت أيضا  التحذير رقم 3 حول الإعصار المداري شاهين في بحر العرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية على “تويتر”.

وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.
كما أضافت أن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم/ساعة).

 

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