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الأمير تركي بن طلال: استراتيجة عسير مرت بـ 4  مراحل والقيادة لا ترضى لشعبها إلا بالقمم (فيديو)

الأمير تركي بن طلال: استراتيجة عسير مرت بـ 4  مراحل والقيادة لا ترضى لشعبها إلا بالقمم (فيديو)

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الأمير تركي بن طلال: استراتيجة عسير مرت بـ 4  مراحل والقيادة لا ترضى لشعبها إلا بالقمم (فيديو)

الأمير تركي بن طلال: استراتيجة عسير مرت بـ 4  مراحل والقيادة لا ترضى لشعبها إلا بالقمم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1040138
محررو المناطق

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، إن القيادة لا ترضى لشعبها إلا بالقمم لما تجده في شعبها من الشيم، فلهذا تم إطلاق هذا الشعار شيم وقيم على استراتيجية عسير.

 

وأضاف أن استراتيجة عسير  مرت بـ 4  مراحل، التوجيه، البناء، الاعتماد، ونحن الآن في بداية مرحلة التنفيذ.

 

وتابع أمير منطقة عسير خلال لقاءه في برنامج “إم بي سي في أسبوع”،  أن مرحلة البناء تخللها شىء مهم وهو تهيئة المجتمع لهذا التحول الغير مسبوق حيت تم البدء بالأشياء الاستراتيجة مثل المطار، المدينة الجماعية، تحلية المياه، الكهرباء، المدينة الصناعية، الاتصالات.

 

وأكد أمير منطقة عسير أن المحافظة تسعى لأن تصبح وجهة عالمية، مشيرًا إلى أن الجميع يساهم في صنع هذا التوجه، لافتُا إلى أنه مبني على انسجام ما بين أصالة المنطقة وحداثتها، مرتكزة على أصلين أساسين وهم الطبيعة والآصالة.

 

واستكمل، أنه كان هناك تعاون مميز بين جميع وزراء الحكومة في تحقيق استراتيجة عسير، مؤكدًا أن مرحلة أن مرحلة الاعتماد يقودها فريق بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من اللجنة الاستراتيجة والإدارات ذات الصلة من وزارة المالية وغيرها.

 

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