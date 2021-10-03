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يبعد عن مسقط 80 كيلو.. هيئة الطيران العُماني تصدر التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين

يبعد عن مسقط 80 كيلو.. هيئة الطيران العُماني تصدر التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين

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انهيار جبلي بمسقط بسبب إعصار شاهين وترجيحات بعبوره بين المصنعة وصحم (فيديو)

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يبعد عن مسقط 80 كيلو.. هيئة الطيران العُماني تصدر التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين

يبعد عن مسقط 80 كيلو.. هيئة الطيران العُماني تصدر التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين
http://almnatiq.net/?p=1040144
محررو المناطق

أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين، مؤكدة أن مركز الإعصار شاهين يبعد 80 كيلو متر عن محافظة مسقط.

 

وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ135 كلم بالساعة.

 

وفجر الأحد، أصدرت هيئة الطيران المدني في عُمان التحذير رقم 3 حول الإعصار المداري شاهين في بحر العرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية على “تويتر”.

 

وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

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