ما هي طريقة تأكيد فحص المركبة لتجديد الرخصة؟.. “المرور” يوضح

محررو المناطق

كشفت الإدارة العامة للمرور، طريقة تأكيد فحص المركبة في حالة تلقِّي المستفيد ردًّا يفيد بعدم إنهاء الفحص قائًلا:” إنَّ المستفيد في تلك الحالة عليه التواصل مع محطة الفحص للتَّأكد من ربط نتيجة الفحص.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفديين ورد على حساب “المرور” عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، والذي قال فيه ” لدي سيارة أريد تجديد استمارتها وفحصت الفحص الدوري وسددت الرسوم لكن حال الدخول إلى أبشر يفيد بأنني ما أنهيت الفحص الدوري؛ وهل في تلك الحالة تحتسب غرامة تجديد الاستمارة علي؟.