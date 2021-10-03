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5 فوائد سحرية لتناول القرفة يوميًا.. أبرزها تقليل الإصابة بالزاهيمر

5 فوائد سحرية لتناول القرفة يوميًا.. أبرزها تقليل الإصابة بالزاهيمر
http://almnatiq.net/?p=1040180
محررو المناطق
أوضح خبراء التغذية أهمية القرفة في معالجة الالتهابات، كما أنها مصدر غني بالألياف الغذائية والحديد والكالسيوم، ويمكن إضافة القرفة إلى الطعام والتمتع بنكهة مميزة.
وكشف خبراء التغذية عن التأثيرات الهامة على الصحة من الاستهلاك المنتظم للقرفة بحسب ما ذكر موقع “ميديك فوريوم”، والتي جاءت كالتالي:
1- تقليل كمية الدهون في مجرى الدم
أظهرت الدراسات انخفاض مستوى الكولسترول الكلي وكولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية في الدم بعد تناول القرفة.
2- تمنع القرفة تسوس الأسنان، كما أنها تعمل على القضاء على رائحة الفم الكريهة لكونها مضاد طبيعي للبكتيريا
3- أكدت الأبحاث المختلفة أهمية القرفة في الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى التحكم بكمية الطعام المستهلكة.
4- تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف
5- تساعد في تحفيز الدورة الدموية ونقل الأوكسجين في جميع أنحاء الجسم، ما يلعب دورا مهما في صحة الجهاز الهضمي، كما أن له تأثير إيجابي على حالة الجراثيم المعوية التي تسبب انتفاخ البطن.
كما ينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من جرامين من القرفة يوميا، بسبب التأثير الضار للإفراط في تناول القرفة الذي يبدأ بتهيج الجلد، وينتهي بخفقان القلب.

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