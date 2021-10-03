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بعد توطين 6 أنشطة.. تعرف على طريقة احتساب أشكال الدوام في السعودة

بعد توطين 6 أنشطة.. تعرف على طريقة احتساب أشكال الدوام في السعودة

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بعد توطين 6 أنشطة.. تعرف على طريقة احتساب أشكال الدوام في السعودة

بعد توطين 6 أنشطة.. تعرف على طريقة احتساب أشكال الدوام في السعودة
http://almnatiq.net/?p=1040187
المناطق - الرياض:

شهد أمس السبت بدء تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية وانتهاء فترة السماح المحددة للقرارین.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نهاية الأسبوع الماضي، دخول ستة أنشطة جديدة ضمن برامج التوطين، ومنها: المهن العقارية والسينما والمطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية.

 

وفي هذا التقرير نستعرض طريقة احتساب السعودة في كل أشكال الدوام الجزئي والساعات المرنة والكاملة.

 

سيتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين في برنامج “نطاقات” بنصف عامل سعودي لمصلحة الكيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال، بينما لن يتم احتساب العامل في نسبة التوطين لدى أكثر من كيان.

 

كما سيتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين بثلث عامل سعودي لمصلحة الكيان الذي يعمل لديه بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن، ومَن يقل أجره عن 3 آلاف فلن يدخل ضمن النطاقات.

 

ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن.

 

وكانت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد رفعت الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في “نطاقات” بنسبة 33.3 %؛ ليصل إلى 4000 ريال، في حين سيحتسب العامل الذي أجره بين 3 و4 آلاف بنصف عامل ولا يحسب العامل الذي يقل أجره عن 3 آلاف بنسبة التوطين، وتلخص “سبق” طريقة الاحتساب فيما يلى:

 

الدوام الكامل

1- الحد الأدنى 4000 ريال، ويحسب بواقع عامل في نسبة التوطين.

2- الراتب بين 3000 و3999 ريالاً، ويحسب بنصف عامل في نسبة التوطين.

3- الراتب أقل من 3000 ريال، لا يحسب العامل في نسبة التوطين.

 

الدوام الجزئي

1- يحسب بنصف عامل لمصلحة الكيان الذي يعمل لديه بشرط تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3000 ريال.

2- يحسب بثلث عامل سعودي لمصلحة الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

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