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الصحة تعلن تحديث إجراءات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية  

الصحة تعلن تحديث إجراءات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية  

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الصحة تعلن تحديث إجراءات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية  

الصحة تعلن تحديث إجراءات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية  
http://almnatiq.net/?p=1040192
محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن تحديث إجراءات الصرف للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ بهدف ضمان وصولها للمرضى بجميع مناطق المملكة.

 

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن إجراءات وصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتضمن قيام شركات النقل الخاصة “التوصيل” بتوصيل الأدوية للمرضى بعد وصفها وصرفها من المؤسسات العلاجية الحكومية.

 

وأشارت إلى  أن تحديث إجراءات وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية يهدف لضمان وصولها للمرضى بمناطق  المملكة المختلفة، والتيسير على المرضى والمؤسسات العلاجية دون الإخلال بالاحترازات والإجراءات الأمنية، مشددت على تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت والصيدليات والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمالها على رقم السجل الدوري “المدور” بجميع أشكاله، مثل: الاسم العلمي للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبواتها وتاريخ صلاحيتها.

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