أمطار غزيرة ورياح قوية.. لحظة اجتياح إعصار شاهين شوارع العاصمة العمانية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى من إعصار شاهين واجتياحه شوارع ومدن سلطنة عمان.

حيث أظهر الفيديو، اجتياح الإعصار شوارع عمان وهطول أمطار شديدة الغزارة ورياح قوية وشبورة تحد من الرؤية، وفاضت الشوارع بمياه الأمطار كما بدا في مقاطع الفيديو.

وكانت الجهات المختصة في سلطنة عمان تنبيهاً لمواطنيها بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر فيما قامت الشرطة في عمان بإخلاء السكان في المناطق الساحلية ، وطالبهم بالتوجه إلى مراكز الإيواء التي جهزتها الجهات المعنية وحددت أسمائها، وذلك بسبب مخاوف التأثيرات القوية لإعصار شاهين.

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين، مؤكدة أن مركز الإعصار شاهين يبعد 80 كيلو متر عن محافظة مسقط. وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم بالساعة.