احدث الأخبار

أمطار غزيرة ورياح قوية.. لحظة اجتياح إعصار شاهين شوارع العاصمة العمانية (فيديو)
أبرز المواد
 مع اقتراب “شاهين”.. كيف سيؤثر الإعصار على المملكة؟ (فيديو) 
أبرز المواد
 الصحة تعلن تحديث إجراءات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية  
أبرز المواد
 هل يحق لحارس الأمن إخراج غير المحصنين من المنشآت التجارية بالقوة؟
أبرز المواد
 بعد توطين 6 أنشطة.. تعرف على طريقة احتساب أشكال الدوام في السعودة
محليات
 5 فوائد سحرية لتناول القرفة يوميًا.. أبرزها تقليل الإصابة بالزاهيمر
أبرز المواد
 “الموارد” تدعو مستفيدي الضمان للإبلاغ عن العائل الممتنع عن الصرف
أبرز المواد
 استشاري يحذر الطلاب من أسوء تصرف ليلة الامتحان
أبرز المواد
 ما هي طريقة تأكيد فحص المركبة لتجديد الرخصة؟.. “المرور” يوضح
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر من 6 ملوثات رئيسية بالهواء تفاقم إصابات كورونا وتقتل الملايين
أبرز المواد
 التحالف يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة
أبرز المواد
 ما تأثير تناول الكركم على جسم الإنسان؟
أبرز المواد
أمطار غزيرة ورياح قوية.. لحظة اجتياح إعصار شاهين شوارع العاصمة العمانية (فيديو)

أمطار غزيرة ورياح قوية.. لحظة اجتياح إعصار شاهين شوارع العاصمة العمانية (فيديو)

أبرز المواد
مع اقتراب “شاهين”.. كيف سيؤثر الإعصار على المملكة؟ (فيديو) 

مع اقتراب “شاهين”.. كيف سيؤثر الإعصار على المملكة؟ (فيديو) 

أبرز المواد
الصحة تعلن تحديث إجراءات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية  

الصحة تعلن تحديث إجراءات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية  

أبرز المواد
هل يحق لحارس الأمن إخراج غير المحصنين من المنشآت التجارية بالقوة؟

هل يحق لحارس الأمن إخراج غير المحصنين من المنشآت التجارية بالقوة؟

أبرز المواد

أمطار غزيرة ورياح قوية.. لحظة اجتياح إعصار شاهين شوارع العاصمة العمانية (فيديو)

أمطار غزيرة ورياح قوية.. لحظة اجتياح إعصار شاهين شوارع العاصمة العمانية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1040197
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى من إعصار شاهين واجتياحه شوارع ومدن سلطنة عمان.
حيث أظهر الفيديو، اجتياح الإعصار شوارع عمان وهطول أمطار شديدة الغزارة ورياح قوية وشبورة تحد من الرؤية، وفاضت الشوارع بمياه الأمطار كما بدا في مقاطع الفيديو.
وكانت الجهات المختصة في سلطنة عمان تنبيهاً لمواطنيها بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر فيما قامت الشرطة في عمان بإخلاء السكان في المناطق الساحلية ، وطالبهم بالتوجه إلى مراكز الإيواء التي جهزتها الجهات المعنية وحددت أسمائها، وذلك بسبب مخاوف التأثيرات القوية لإعصار شاهين.
وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين، مؤكدة أن مركز الإعصار شاهين يبعد 80 كيلو متر عن محافظة مسقط. وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم بالساعة.

 

روابط ذات صلة

المسند: 3 أخطار مصاحبة للإعصار “شاهين” تواجه السلطات العمانية

المسند: 3 أخطار مصاحبة للإعصار “شاهين” تواجه السلطات العمانية
الطيران المدني العُماني: تأثيرات إعصار شاهين تبدأ الأحد بإمطار غزيرة قد تؤدي لفيضانات

الطيران المدني العُماني: تأثيرات إعصار شاهين تبدأ الأحد بإمطار غزيرة قد تؤدي لفيضانات
كيف تتأثر المملكة بالإعصار شاهين؟.. محلل بمركز الأرصاد يُجيب

كيف تتأثر المملكة بالإعصار شاهين؟.. محلل بمركز الأرصاد يُجيب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*